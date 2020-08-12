14:47  12 августа
Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок
19:18  12 августа
В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"
17:54  12 августа
В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
12 августа 2020, 21:36

Кернес обходит всех соперников в борьбе за кресло мэра Харькова – соцопрос

12 августа 2020, 21:36
Читайте також українською мовою
Блок Кернеса "Успешный Харьков" получит большинство голосов избирателей в Харьковском городском совете
Блок Кернеса "Успешный Харьков" получит большинство голосов избирателей в Харьковском городском совете
Фото: Politeka
Читайте також
українською мовою

Нынешний городской голова Харькова Геннадий Кернес имеет наибольшую поддержку среди других возможных кандидатов на должность мэра города.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра общественного развития Интер-акция", пишет Regionews.

Если бы выборы мэра Харькова проходили в ближайшее воскресенье, то за Кернеса проголосовали бы 41,9% избирателей, которые определились с выбором. За нардепа Александра Фельдмана (фракция "ОПЗЖ") отдали голоса 18,6% респондентов, за внефракционного народного депутата Юлию Светличную - 14,5%. Кандидат от "Слуги народа" получил бы 6% голосов поддержки. За других кандидатов проголосовали бы 10,1%. Одновременно 16,1% опрошенных еще не определились, за кого будут голосовать.

Если бы до второго тура выборов городского головы вышли Кернес и Фельдман, то избиратели проголосовали бы соответственно 58,9% и 31,2%. 9,9% респондентов пока не определились, за кого отдадут голоса во втором туре.

Если бы выборы в городской совет Харькова проходили в ближайшее воскресенье, то за блок Кернеса "Успешный Харьков" отдали бы голоса 30,7% избирателей среди тех, кто определился. "ОПЗЖ" получила бы 17,3% голосов поддержки, "Слуга народа" - 15,9%, блок Светличной "Вместе" - 10,8%, партия Шария - 5,2%, "Европейская солидарность" - 4,9%, ВО "Батькивщина" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,5%. Не определились с выбором-17,7% опрошенных.

Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра.

Харьков мэр выборы Кандидат Кернес Геннадий Юлия Светличная Александр Фельдман Слуга народа ОПЗЖ Партия Шария Батькивщина Европейская солидарность Оппоблок горсовет социология рейтинг
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ни один из депутатов Черновицкого и Сумского горсоветов не отчитался о работе в 2019 году
12 августа 2020, 20:39
Геннадий Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра
12 августа 2020, 20:10
В Кропивницком "Слуга Народа" представила кандидатов на должности глав ОТГ
12 августа 2020, 19:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »