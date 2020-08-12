Кернес обходит всех соперников в борьбе за кресло мэра Харькова – соцопрос

Блок Кернеса "Успешный Харьков" получит большинство голосов избирателей в Харьковском городском совете

Блок Кернеса "Успешный Харьков" получит большинство голосов избирателей в Харьковском городском совете

Фото: Politeka

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра общественного развития Интер-акция", пишет Regionews.

Если бы выборы мэра Харькова проходили в ближайшее воскресенье, то за Кернеса проголосовали бы 41,9% избирателей, которые определились с выбором. За нардепа Александра Фельдмана (фракция "ОПЗЖ") отдали голоса 18,6% респондентов, за внефракционного народного депутата Юлию Светличную - 14,5%. Кандидат от "Слуги народа" получил бы 6% голосов поддержки. За других кандидатов проголосовали бы 10,1%. Одновременно 16,1% опрошенных еще не определились, за кого будут голосовать.

Если бы до второго тура выборов городского головы вышли Кернес и Фельдман, то избиратели проголосовали бы соответственно 58,9% и 31,2%. 9,9% респондентов пока не определились, за кого отдадут голоса во втором туре.

Если бы выборы в городской совет Харькова проходили в ближайшее воскресенье, то за блок Кернеса "Успешный Харьков" отдали бы голоса 30,7% избирателей среди тех, кто определился. "ОПЗЖ" получила бы 17,3% голосов поддержки, "Слуга народа" - 15,9%, блок Светличной "Вместе" - 10,8%, партия Шария - 5,2%, "Европейская солидарность" - 4,9%, ВО "Батькивщина" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,5%. Не определились с выбором-17,7% опрошенных.

Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра.