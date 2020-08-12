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12 августа 2020, 18:45 2

Правительство выделило 9 млн гривен помощи семьям погибших бойцов АТО

12 августа 2020, 18:45 2
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Соответствующий проект был одобрен во время сегодняшнего заседания
Фото: Кабмин
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Кабинет министров выделил более 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО, а также военным, которые получили инвалидность в результате участия в операции.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

В частности, Кабинет Министров выделил 9 миллионов 267 тысяч гривен для оказания помощи указанным категориям лиц.

Единовременное пособие получат члены семей пяти человек, погибших во время АТО, а также пять бойцов АТО, которые получили инвалидность во время боевых действий.

Указано, что средства выделили Министерству по делам ветеранов. До 15 октября оно обязано подать отчет об их использовании.

Напомним, Денис Шмигаль сообщил, что бюджет получит около 1 миллиарда гривен от большой приватизации.

Кабмин помощь бюджет АТО Денис Шмыгаль
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