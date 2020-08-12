Уряд виділив 9 млн гривень допомоги родинам загиблих бійців АТО

Відповідний проект був схвалений під час сьогоднішнього засідання

Відповідний проект був схвалений під час сьогоднішнього засідання

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів виділив більше 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО, а також військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зокрема, Кабінет Міністрів виділив 9 мільйонів 267 тисяч гривень для надання допомоги зазначеним категоріям осіб.

Одноразову допомогу отримають члени сімей п'яти осіб, які загинули під час АТО, а також п'ять бійців АТО, які отримали інвалідність під час бойових дій.

Зазначено, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів. До 15 жовтня воно зобов'язане подати звіт про їх використання.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.