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12 серпня 2020, 18:45 3

Уряд виділив 9 млн гривень допомоги родинам загиблих бійців АТО

12 серпня 2020, 18:45 3
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Відповідний проект був схвалений під час сьогоднішнього засідання
Відповідний проект був схвалений під час сьогоднішнього засідання
Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів виділив більше 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО, а також військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зокрема, Кабінет Міністрів виділив 9 мільйонів 267 тисяч гривень для надання допомоги зазначеним категоріям осіб.

Одноразову допомогу отримають члени сімей п'яти осіб, які загинули під час АТО, а також п'ять бійців АТО, які отримали інвалідність під час бойових дій.

Зазначено, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів. До 15 жовтня воно зобов'язане подати звіт про їх використання.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.

Кабмін допомога бюджет АТО Деніс Шмигаль
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