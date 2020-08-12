Уряд виділив 9 млн гривень допомоги родинам загиблих бійців АТО
Відповідний проект був схвалений під час сьогоднішнього засідання
Відповідний проект був схвалений під час сьогоднішнього засідання
Кабінет міністрів виділив більше 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО, а також військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
Зокрема, Кабінет Міністрів виділив 9 мільйонів 267 тисяч гривень для надання допомоги зазначеним категоріям осіб.
Одноразову допомогу отримають члени сімей п'яти осіб, які загинули під час АТО, а також п'ять бійців АТО, які отримали інвалідність під час бойових дій.
Зазначено, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів. До 15 жовтня воно зобов'язане подати звіт про їх використання.
Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.
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