Бюджет получит около 1 миллиарда от большой приватизации - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что планируется получить около одного миллиарда долларов поступлений в госбюджет от большой приватизации.
Об этом он заявил во время заседания правительства, передает RegioNews.
У нас есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в последующие годы должна обеспечить около одного миллиарда долларов поступлений в бюджет", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Кабмин планирует принять решение по совершенствованию процесса инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации.
Для этого будут собирать объективную информацию о состоянии таких объектов.
Напомним, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева продали за 1,11 миллиарда гривен. Объявление о приватизации отеля появилось в июне со стартовой ценой в 81 миллион гривен.