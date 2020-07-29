Бюджет получит около 1 миллиарда от большой приватизации - Шмыгаль

В будущем это поможет существенно пополнить государственную казну

В будущем это поможет существенно пополнить государственную казну

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что планируется получить около одного миллиарда долларов поступлений в госбюджет от большой приватизации.

Об этом он заявил во время заседания правительства, передает RegioNews.

У нас есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в последующие годы должна обеспечить около одного миллиарда долларов поступлений в бюджет", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин планирует принять решение по совершенствованию процесса инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации.

Для этого будут собирать объективную информацию о состоянии таких объектов.

Напомним, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева продали за 1,11 миллиарда гривен. Объявление о приватизации отеля появилось в июне со стартовой ценой в 81 миллион гривен.