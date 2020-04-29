Экс-нардепу сделали поблажку во взыскании в 50 млн гривен

В Офисе Президента решение поприветствовали

Фото: Facebook Максим Микитась

В Офисе Президента решение поприветствовали

Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 30 млн гривен залога бывшего нардепа и бывшего президента "Укрбуда” Максима Микитася, хотя предыдущий вердикт предусматривал выплату 80 миллионов.

Решение было принято в Апелляционной палате ВАКС, сообщает RegioNews.

Микитасю, который является фигурантом дела о коррупции с недвижимостью Нацгвардии, избрали новую меру пресечения, снова отправив его под залог. Теперь сумма составила 100 млн гривен. А с учетом того, что суд не стал взыскивать 50 млн из внесенного ранее, бывшему нардепу придется заплатить только половину.

Постановление суда обжалованию не подлежит. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте политика. Отметим, поводом к взысканию стало то, что Микитась нарушил одно из обязательств и встретился со свидетелями по своему делу.

Тем временем В Офисе президента решение ВАКС поприветствовали, поскольку залог в 30 млн гривен все равно является существенным взысканием. У Зеленского заявили, что теперь можно ожидать и приговоров по делам о коррупции топ-чиновников.

Микитася подозревают в присвоении госимущества на 81 млн гривен. Дело в том, что структуры "Укрбуда” ранее обязались построить жилой комплекс для Нацгвардии в центре столицы, а потом перезаключили договор, присвоив жилье в центре. Нацгвардия же получила дома на окраине Киева.

Напомним, связанные с Микитасем компании обвиняли и в других схемах, связанных, в частности, со строительством Шулявского путепровода. Кроме того, в Госбюро расследований заявили о выведении 180 млн гривен из фондов вкладчиков "Укрбуда”.