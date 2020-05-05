НАБУ объявило новые подозрения по делу Микитася

Число фигурантов выросло до восьми человек

Фото: Facebook НАБУ

Число фигурантов выросло до восьми человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило новые подозрения по делу о квартирах для Нацгвардии, главным фигурантом которого является экс-нардеп Максим Микитась.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Новыми фигурантами стали экс-заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и экс-заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Вооруженных сил Украины. Таким образом круг подозреваемых расширили до восьми человек.

Кроме того, детективы объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу. Это экс-командующий Национальной гвардии Украины, бывший нардеп и владелец "Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась и другие представители застройщика.

В НАБУ утверждают, что бывший командующий Нацгвардии получил взятку в $125 тысяч. Эти деньги мужчина якобы разделил с заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления. Кроме того, экс-глава НГУ опосредованно получил взятку путем приобретения квартиры. Жилье рыночной стоимостью 1,82 млн гривен родственница чиновника приобрела всего за 592,8 тысячи.

Появились и новые факты против Максима Микитася. Он и другие представители "Укрбуд Девелопмент” использовали поддельные документы при обмене жилья. Сейчас экс-нардепу инкриминируют нарушение семи статей Уголовного кодекса Украины. Бывшего командующего Нацгвардии подозревают по пяти пунктам.

Напомним, в 2000-х годах "Укрбуд Девелопмент” взялся построить жилой комплекс для Нацгвардии в центре Киева. Впоследствии договор перезаключили, чтобы завладеть землей. А Вооруженным силам взамен отдали дома на окраине. Размер нанесенного государству ущерба превышает 81 млн гривен.

Главному фигуранту дела экс-нардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.