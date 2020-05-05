НАБУ объявило новые подозрения по делу Микитася
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило новые подозрения по делу о квартирах для Нацгвардии, главным фигурантом которого является экс-нардеп Максим Микитась.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
Новыми фигурантами стали экс-заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и экс-заместитель начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Вооруженных сил Украины. Таким образом круг подозреваемых расширили до восьми человек.
Кроме того, детективы объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу. Это экс-командующий Национальной гвардии Украины, бывший нардеп и владелец "Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась и другие представители застройщика.
В НАБУ утверждают, что бывший командующий Нацгвардии получил взятку в $125 тысяч. Эти деньги мужчина якобы разделил с заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления. Кроме того, экс-глава НГУ опосредованно получил взятку путем приобретения квартиры. Жилье рыночной стоимостью 1,82 млн гривен родственница чиновника приобрела всего за 592,8 тысячи.
Появились и новые факты против Максима Микитася. Он и другие представители "Укрбуд Девелопмент” использовали поддельные документы при обмене жилья. Сейчас экс-нардепу инкриминируют нарушение семи статей Уголовного кодекса Украины. Бывшего командующего Нацгвардии подозревают по пяти пунктам.
Напомним, в 2000-х годах "Укрбуд Девелопмент” взялся построить жилой комплекс для Нацгвардии в центре Киева. Впоследствии договор перезаключили, чтобы завладеть землей. А Вооруженным силам взамен отдали дома на окраине. Размер нанесенного государству ущерба превышает 81 млн гривен.
Главному фигуранту дела экс-нардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.
- 17:23 05 мая В Житомире чиновникам сделали без очереди тесты на COVID-19
- 17:11 05 мая Офис генпрокурора планирует начать новую процедуру экстрадиции Януковича
- 17:06 05 мая В Украине хотят повысить тарифы на электроэнергию для населения
- 16:54 05 мая Делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе снова возглавит Леонид Кучма
- 16:22 05 мая На Донетчине задержали полицейского-взяточника
- 16:17 05 мая Подрались за храм, - председатель Черновицкой ОГА отреагировал на религиозный конфликт
- 15:55 05 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 15:36 28 апреля На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции