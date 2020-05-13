Микитасю решили не продлевать меру пресечения по делу "Укрбуда"

Экс-владелец компании должен был уплатить государству 100 млн гривен в виде залога

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Экс-владелец компании должен был уплатить государству 100 млн гривен в виде залога

Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве прокурора САП относительно продолжения обязанностей экс-нардепу, бывшему президенту государственной корпорації Максиму Микитасю, которого подозревают в организации завладения недвижимым имуществом Национальной гвардии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суд не удовлетворил ходатайство прокурора САП относительно продления срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего президента государственной корпорации. Напомним, срок их действия истек еще в апреле. Полное судебное решение будет объявлено 15 мая в 15:20”, — говорится в сообщении.

Бывший народный депутат и бывший президент государственной корпорации подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

Зато, Нацгвардия должна получить там 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

Напомним, ранее детективы НАБУ объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу.

Главному фигуранту дела екснардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.