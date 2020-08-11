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Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию, потерь нет
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11 августа 2020, 09:29 4

Стало известно, сколько боевиков "ДНР" и "ЛНР" сдались СБУ за время войны на Донбассе

11 августа 2020, 09:29 4
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Это произошло в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома"
Это произошло в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома"
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Украинским властям за период боевых действий на Донбассе добровольно сдались 390 боевиков. Они воспользовались программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", которая была начата в августе 2015 года.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Воспользовавшись этой программой, боевики ОРДЛО могут сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что программа "Тебя ждут дома" считается неким "предвестником" переходного правосудия.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации провели провокацию с использованием стрелкового оружия.

ОРДЛО РФ СБУ боевики Программа
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