Стало известно, сколько боевиков "ДНР" и "ЛНР" сдались СБУ за время войны на Донбассе
Это произошло в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома"
Это произошло в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома"
Украинским властям за период боевых действий на Донбассе добровольно сдались 390 боевиков. Они воспользовались программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", которая была начата в августе 2015 года.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Воспользовавшись этой программой, боевики ОРДЛО могут сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что программа "Тебя ждут дома" считается неким "предвестником" переходного правосудия.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации провели провокацию с использованием стрелкового оружия.
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