16:24  10 августа
Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19
15:46  10 августа
У президента рассказали о начале второй волны эпидемии коронавируса
08:16  10 августа
Перемирие на Донбассе: боевики вновь нарушили договоренности
UA | RU
UA | RU
10 августа 2020, 16:08 4

В Харьковской области незаконно изготавливали антисептики на государственном заводе

10 августа 2020, 16:08 4
Читайте також українською мовою
В последние годы завод не осуществляет производственную деятельность
В последние годы завод не осуществляет производственную деятельность
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области на ГП "Дублянский спиртовой завод" незаконно изготавливали дезинфекторы, сумма произведенного товара составила 4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, руководство спиртового завода, который находится в стадии банкротства и официально не работает, организовало незаконное производство антисептиков для личного обогащения.

Должностные лица государственного предприятия осуществляли незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация дезинфицирующих средств также осуществлялась через Интернет и сеть аптек в Харькове.

На предприятии хранилось около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции.

В течение года фирма получила более 4 миллионов гривен незаконной прибыли от реализации указанной продукции", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине предупредили нелегальный сбыт комплектующих боевых вертолетов ВСУ. Фигуранты пытались наладить схему продажи имущества, похищенного со складов украинских воинских частей.

СБУ полиция спиртзавод антисептик Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине предупредили нелегальный сбыт комплектующих боевых вертолетов ВСУ
10 августа 2020, 14:28
Кабмин усиливает меры контроля за соблюдением карантина - Шмыгаль
10 августа 2020, 13:51
На Хмельнитчине руководство управления Пенсионного фонда подозревают в присвоении денег
10 августа 2020, 13:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »