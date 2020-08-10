В Харьковской области незаконно изготавливали антисептики на государственном заводе

В последние годы завод не осуществляет производственную деятельность

В последние годы завод не осуществляет производственную деятельность

В Харьковской области на ГП "Дублянский спиртовой завод" незаконно изготавливали дезинфекторы, сумма произведенного товара составила 4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, руководство спиртового завода, который находится в стадии банкротства и официально не работает, организовало незаконное производство антисептиков для личного обогащения.

Должностные лица государственного предприятия осуществляли незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация дезинфицирующих средств также осуществлялась через Интернет и сеть аптек в Харькове.

На предприятии хранилось около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции.

В течение года фирма получила более 4 миллионов гривен незаконной прибыли от реализации указанной продукции", - добавили в пресс-службе.

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