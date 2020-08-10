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10 августа 2020, 17:25 6

Кучер уволил директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА

10 августа 2020, 17:25 6
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Вадим Иванников потерял свою должность
Вадим Иванников потерял свою должность
Фото: Facebook
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Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уволил директора Департамента здравоохранения Вадима Иванникова.

Соответствующее распоряжение №172-к от 10 августа опубликовано на сайте Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Уволить Иванникова Вадима Леонидовича с должности директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации 10 августа по соглашению сторон", - говорится в документе.

Известно, что основанием для увольнения стало заявление самого Иванникова, которое он написал 29 июля.

Ранее Кучер обвинял руководство Департамента здравоохранения в том, что оно неудовлетворительно выполняет свои должностные обязанности.

Напомним, на Харьковщине из районных больниц планировали забрать аппараты ИВЛ и передать в две инфекционные больницы Харькова.

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увольнение ОГА Харьковская область Алексей Кучер здравохранение департамент
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