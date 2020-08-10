Кучер уволил директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА

Вадим Иванников потерял свою должность

Вадим Иванников потерял свою должность

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Соответствующее распоряжение №172-к от 10 августа опубликовано на сайте Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Уволить Иванникова Вадима Леонидовича с должности директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации 10 августа по соглашению сторон", - говорится в документе.

Известно, что основанием для увольнения стало заявление самого Иванникова, которое он написал 29 июля.

Ранее Кучер обвинял руководство Департамента здравоохранения в том, что оно неудовлетворительно выполняет свои должностные обязанности.

Напомним, на Харьковщине из районных больниц планировали забрать аппараты ИВЛ и передать в две инфекционные больницы Харькова.

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