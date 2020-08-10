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10 серпня 2020, 17:25 6

Кучер звільнив директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА

10 серпня 2020, 17:25 6
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Вадим Іванніков втратив свою посаду
Вадим Іванніков втратив свою посаду
Фото: Facebook
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Голова Харківської Облдержадміністрації Олексій Кучер звільнив директора Департаменту охорони здоров'я Вадима Іваннікова.

Відповідне розпорядження №172-к від 10 серпня опубліковане на сайті Харківської ОДА, передає RegioNews.

Звільнити Іваннікова Вадима Леонідовича з посади директора Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 10 серпня за угодою сторін", - йдеться в документі.

Відомо, що підставою для звільнення стала заява самого Іваннікова, яку він написав 29 липня.

Раніше Кучер звинувачував керівництво Департаменту охорони здоров'я в тому, що воно незадовільно виконує свої посадові обов’язки.

Нагадаємо, на Харківщині з районних лікарень планували забрати апарати ШВЛ і передати у дві інфекційні лікарні Харкова.

Читайте також: Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні.

звільнення ОДА Харківська область Олексій Кучер охорона здоров`я департамент
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