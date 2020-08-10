В Одессе под зданием ОГА митинговали владельцы гаражей

У них случился конфликт с администрацией местного аэропорта

У них случился конфликт с администрацией местного аэропорта

Фото: odessamedia

У здания Одесской обладминистрации перед сессией облсовета прошел митинг с участием примерно сотни владельцев гаражей на улице "Центральный аэропорт". Протестующие просили депутатов помочь им в конфликте с аэропортом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Одесса-медиа".

Отмечается, что около 30 лет назад на территории аэропорта стали появляться гаражные кооперативы. Сейчас там примерно полторы тысячи гаражей, а аэропорт требует от их владельцев покинуть территорию и планирует построить там перронный комплекс - ведь эта земля принадлежит ему по закону.

Владельцы же гаражей покидать территорию не хотят", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове под стенами ОГА митинговали владельцы кафе и ресторанов с требованием возобновить работу после 23:00.