16:24  10 августа
Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19
15:46  10 августа
У президента рассказали о начале второй волны эпидемии коронавируса
08:16  10 августа
Перемирие на Донбассе: боевики вновь нарушили договоренности
UA | RU
UA | RU
10 августа 2020, 12:29 7

В Одессе под зданием ОГА митинговали владельцы гаражей

10 августа 2020, 12:29 7
Читайте також українською мовою
У них случился конфликт с администрацией местного аэропорта
У них случился конфликт с администрацией местного аэропорта
Фото: odessamedia
Читайте також
українською мовою

У здания Одесской обладминистрации перед сессией облсовета прошел митинг с участием примерно сотни владельцев гаражей на улице "Центральный аэропорт". Протестующие просили депутатов помочь им в конфликте с аэропортом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Одесса-медиа".

Отмечается, что около 30 лет назад на территории аэропорта стали появляться гаражные кооперативы. Сейчас там примерно полторы тысячи гаражей, а аэропорт требует от их владельцев покинуть территорию и планирует построить там перронный комплекс - ведь эта земля принадлежит ему по закону.

Владельцы же гаражей покидать территорию не хотят", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове под стенами ОГА митинговали владельцы кафе и ресторанов с требованием возобновить работу после 23:00.

протест ОГА митинг деньги аэропорт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »