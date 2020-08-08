10:23  08 августа
В Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19
18:46  07 августа
В двух областях чиновники незаконно присваивали соцвыплаты участников АТО
10:08  08 августа
В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
08 августа 2020, 11:09 6

В компании, которая вывезла тросы с Подольского моста, прошли обыски

08 августа 2020, 11:09 6
Читайте також українською мовою
Они заявляют, что ванты якобы принадлежат им, поэтому решили перевезти их на свой склад
Они заявляют, что ванты якобы принадлежат им, поэтому решили перевезти их на свой склад
Фото: КГГА
Читайте також
українською мовою

Правоохранители провели обыски в ООО "Инжиниринговая мостовая компания", которая вывезла ванты с Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщает "Честно", передает RegioNews.

После появления информации о вывозе тросов мэр Киева Виталий Кличко назвал этот инцидент воровством.

По словам представителей компании, они вывезли ванты, которые находятся в их собственности, на свой склад для охраны, так как им якобы генподрядчик строительства моста задолжал 200 миллионов гривен, и неустановленные лица повредили упаковки вант.

В ходе обысков в офисе фирмы правоохранители изъяли документацию и оргтехнику. В настоящее время открыто уголовное производство и ведется следствие.

Напомним, 7 августа в Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста, в тот же день полиция начала поиски воров.

строительство Киев воровство полиция мост Виталий Кличко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Черниговщине разоблачили банду, которая требовала полмиллиона с предпринимателя
07 августа 2020, 21:09
На Луганщине выявили схрон боевика, причастного к подрыву моста в Подгоровке
07 августа 2020, 19:54
В двух областях чиновники незаконно присваивали соцвыплаты участников АТО
07 августа 2020, 18:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »