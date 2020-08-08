В компании, которая вывезла тросы с Подольского моста, прошли обыски

Они заявляют, что ванты якобы принадлежат им, поэтому решили перевезти их на свой склад

Они заявляют, что ванты якобы принадлежат им, поэтому решили перевезти их на свой склад

Фото: КГГА

Правоохранители провели обыски в ООО "Инжиниринговая мостовая компания", которая вывезла ванты с Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщает "Честно", передает RegioNews.

После появления информации о вывозе тросов мэр Киева Виталий Кличко назвал этот инцидент воровством.

По словам представителей компании, они вывезли ванты, которые находятся в их собственности, на свой склад для охраны, так как им якобы генподрядчик строительства моста задолжал 200 миллионов гривен, и неустановленные лица повредили упаковки вант.

В ходе обысков в офисе фирмы правоохранители изъяли документацию и оргтехнику. В настоящее время открыто уголовное производство и ведется следствие.

Напомним, 7 августа в Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста, в тот же день полиция начала поиски воров.