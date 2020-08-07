На Киевщине и Тернопольщине незаконно присвоили 7 миллионов соцвыплат участникам АТО

Должностные лица лечебных учреждений и соцучреждений оформляли "липовые" инвалидности участникам АТО и присваивали предусмотренные законом выплаты

Должностные лица лечебных учреждений и соцучреждений оформляли "липовые" инвалидности участникам АТО и присваивали предусмотренные законом выплаты

Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий. Убытки государства за незаконное назначение пособия составляют почти 7 миллионов гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, к сделкам с государственными средствами причастны должностные лица лечебных учреждений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Фигуранты способствовали произвольному оформлению инвалидности атовцям и присваивали предусмотренные законом выплаты.

Задокументировано 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.

Во время обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек. В случае продолжения сделки, участникам группы удалось бы завладеть еще более 6 млн грн из госбюджета.

Четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала группу лиц на создании механизма противоправной выдачи социальных выплат из государственного бюджета Украины. Среди получателей были также и боевики так называемой "ДНР".