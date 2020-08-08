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08 серпня 2020, 11:09 7

У компанії, яка вивезла троси з Подільського мосту, відбулися обшуки

08 серпня 2020, 11:09 7
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Вони заявляють, що ванти нібито належать їм, тому вирішили перевезти їх на свій склад
Вони заявляють, що ванти нібито належать їм, тому вирішили перевезти їх на свій склад
Фото: КМДА
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Правоохоронці провели обшуки в ТОВ "Інжинірингова мостова компанія", яка вивезла ванти з Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це повідомляє "Чесно", передає RegioNews.

Після появи інформації про вивезення тросів мер Києва Віталій Кличко назвав цей інцидент крадіжкою.

За словами представників компанії, вони вивезли ванти, які перебувають у їхній власності, на свій склад для охорони, так як їм нібито генпідрядник будівництва моста заборгував 200 мільйонів гривень, і невстановлені особи пошкодили упаковування вант.

В ході обшуків в офісі фірми правоохоронці вилучили документацію та оргтехніку. Наразі відкрите кримінальне провадження і триває слідство.

Нагадаємо, 7 серпня у Києві вкрали 12 нових тросів для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, того ж дня поліція почала пошуки злодіїв.

строительство Київ крадіжка поліція міст Віталій Кличко
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