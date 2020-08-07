20:21  07 августа
В понедельник Минздрав предложит новые критерии карантинных зон
18:46  07 августа
На Киевщине и Тернопольщине незаконно присвоили 7 миллионов соцвыплат участникам АТО
18:17  07 августа
В зоне ООС в течение суток боевики трижды нарушали режим тишины
UA | RU
UA | RU
07 августа 2020, 19:54 2

На Луганщине выявили схрон боевика, причастного к подрыву моста в Подгоровке

07 августа 2020, 19:54 2
Читайте також українською мовою
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Так из схрона, заложенном в лесополосе неподалеку от поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и около трехсот патронов к нему.

По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда было изъято реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности виновных лиц.

Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и боеприпасы. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.

Напомним, вчера в Луганской области возле газопровода обнаружили взрывное устройство.

СБУ оружие взрыв Луганщина мост Луганская область террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Киевщине и Тернопольщине незаконно присвоили 7 миллионов соцвыплат участникам АТО
07 августа 2020, 18:46
На Киевщине разоблачили застройщика в причинении ущерба госбюджету на 50 миллионов гривен
07 августа 2020, 18:27
В зоне ООС в течение суток боевики трижды нарушали режим тишины
07 августа 2020, 18:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »