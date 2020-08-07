На Луганщине выявили схрон боевика, причастного к подрыву моста в Подгоровке

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Так из схрона, заложенном в лесополосе неподалеку от поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и около трехсот патронов к нему.

По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда было изъято реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности виновных лиц.

Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и боеприпасы. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.

Напомним, вчера в Луганской области возле газопровода обнаружили взрывное устройство.