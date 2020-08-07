На Черниговщине разоблачили банду, которая требовала полмиллиона из местного предпринимателя
Полицейские Черниговщины разоблачили преступную группу в вымогательстве полумиллиона гривен с местного бизнесмена.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области
Двое жителей Чернигова требовали от местного бизнесмена 500 тысяч гривен. Все их требования сопровождались угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи. Не желая соглашаться с требованиями злоумышленников и опасаясь за свою и жизнь семьи, в апреле этого года мужчина обратился к полицейским.
По факту вымогательства денежных средств было начато уголовное производство. Во время проведения процессуальных действий работники Нацполіції задокументировали факты вымогательства денежных средств и получения участниками группировки части от указанной суммы – 30 тысяч гривен.
На основании собранных доказательств причастности к указанному преступлению двум участника преступной группы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, 4 августа СБУ задержала чиновника Минветеранов за вымогательство взятки у военного.