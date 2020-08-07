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07 августа 2020, 21:09 1

На Черниговщине разоблачили банду, которая требовала полмиллиона из местного предпринимателя

07 августа 2020, 21:09 1
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Злоумышленникам сообщено о подозрении
Злоумышленникам сообщено о подозрении
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Полицейские Черниговщины разоблачили преступную группу в вымогательстве полумиллиона гривен с местного бизнесмена.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области

Двое жителей Чернигова требовали от местного бизнесмена 500 тысяч гривен. Все их требования сопровождались угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи. Не желая соглашаться с требованиями злоумышленников и опасаясь за свою и жизнь семьи, в апреле этого года мужчина обратился к полицейским.

По факту вымогательства денежных средств было начато уголовное производство. Во время проведения процессуальных действий работники Нацполіції задокументировали факты вымогательства денежных средств и получения участниками группировки части от указанной суммы – 30 тысяч гривен.

На основании собранных доказательств причастности к указанному преступлению двум участника преступной группы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, 4 августа СБУ задержала чиновника Минветеранов за вымогательство взятки у военного.

бизнес полиция Чернигов вымогательство Черниговская область банда
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