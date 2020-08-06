Геннадий Корбан связывает сегодняшние обыски с Филатовым и "Пропозицией"

По мнению Корбана инициаторы обысков – Зеленский и Коломойский

По мнению Корбана инициаторы обысков – Зеленский и Коломойский

Фото: НВ

Обысками Зеленский дает понять, что ему не нравится партия «Пропозиция» и мэр Днепра Филатов, которым симпатизирует Корбан.

Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца”- констатировал Корбан.

Таким образом, по мнению предпринимателя, Зеленский даёт понять, что ему не нравится политическая партия "Пропозиция", которой он симпатизирует, и мэр Филатов, который "по всем замерам однозначно побеждает на ближайших мэрских выборах в Днепре".

Я как и многие, думал что к власти пришли порядочные люди, но иллюзии развеялись как дым над Криворожсталью", - подытожил Корбан.

Зеленский со своим другом Бакановым и партнером Коломойским начал переходить красные линии, обозначенные им же в... Опубліковано Gennady Korban Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним. сегодня днем стало известно, что в Днепре силовики обыскивают дом и офисы Геннадия Корбана.