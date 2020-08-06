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06 августа 2020, 11:07 2

Бывший руководитель "Кировоградгаза" получил восемь лет заключения за растрату имущества

06 августа 2020, 11:07 2
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Приговор можно будет обжаловать в течении 30 дней с его провозглашения
Приговор можно будет обжаловать в течении 30 дней с его провозглашения
Фото: ВАКС
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Высший антикоррупционный суд вынес приговор экс-директору Дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константину Старовойту.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Бывший руководитель предприятия получил восемь лет заключения за растрату вверенного ему имущества.

По информации суда, в июне 2017 года обвиняемый, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату 8 млн. 600 тыс грн в пользу другого юридического лица, в обогащении которой был заинтересован.

Коллегия судей пришла к выводу, что экс-директор ГП "Центргаз" заключил договор на заведомо невыгодных условиях для возглавляемого им предприятия.

Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, а также с конфискацией части имущества.

Приговор может быть обжалован в течении 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы к Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, на Харьковщине СБУ разоблачила многомиллионные хищения бюджетных средств.

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