Во Львове известная волонтер облила себя бензином
Поджечь себя девушке помешали люди
Поджечь себя девушке помешали люди
Известная львовская волонтер Елена Живко облила себя бензином посреди улицы.
Об этом сообщает Варта 1, информирует RegioNews.
Происшествие случилось сегодня, 6 августа на улице Городоцкой. Поджечь ей себя ей не дали люди.
Сделала она это якобы из-за давления полиции. Позже, вместе с ветеранами АТО, Елена переместилась под стены Галицкого районного суда.
Справка:
Елена Живко юрист по образованию, ее имя связывают с политико-военными организациями Дмитрия Яроша - "Правый сектор" и "ДИЯ". Елена руководительница "Объединение добровольцев", неоднократно была в зоне ООС.
Напомним, в Одессе неизвестные напали на местного активиста.
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