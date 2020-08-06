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06 августа 2020, 13:40 7

Во Львове известная волонтер облила себя бензином

06 августа 2020, 13:40 7
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Поджечь себя девушке помешали люди
Фото: Варта1
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Известная львовская волонтер Елена Живко облила себя бензином посреди улицы.

Об этом сообщает Варта 1, информирует RegioNews.

Происшествие случилось сегодня, 6 августа на улице Городоцкой. Поджечь ей себя ей не дали люди.

Сделала она это якобы из-за давления полиции. Позже, вместе с ветеранами АТО, Елена переместилась под стены Галицкого районного суда.

Справка:

Елена Живко юрист по образованию, ее имя связывают с политико-военными организациями Дмитрия Яроша - "Правый сектор" и "ДИЯ". Елена руководительница "Объединение добровольцев", неоднократно была в зоне ООС.

Напомним, в Одессе неизвестные напали на местного активиста.

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