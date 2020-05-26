ГБР взяли штурмом музей Гончара, где Порошенко открыл выставку картин (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко

Фото: Петр Порошенко в Facebook

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко

Следователь ГБР попросил директора музея имени Гончара открыть комнату где находятся картины, которые принадлежат пятом президенту Украины Петру Порошенко и проходят по уголовному делу. Директор музея отказался, после чего спецназ ГБР начал взламывать дверь. Говорят, что есть пострадавшие.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский.

Сегодня состоялись настоящие "маски-шоу" времен Януковича у музея, которое по сути сделали сотрудники ГБР. Сначала следователи зашли в галерею и начали ее осматривать, и когда адвокат Головань (адвокат Петра Порошенко - ред.) начал их спрашивать, что они здесь делают и с каким процессуальным действием они здесь находятся, они замолчали и не смогли ответить на вопрос. Он показал им свои документы адвоката, они убежали в машину, потом они вернулись вместе со спецназом в масках, в дорогой специальной одежде. Забежали с этим спецназом в администрацию музея имени Гончара. Заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит", - рассказал Погребиский.

Появились люди, которые назвали себя сотрудниками ГБР , подняли шум, пытались как-то вбросить какие-то повестки. Но как только мы начали детально разбираться кто они, какие у них должности, предложили им не махать удостоверениями перед нами, а предоставить нам возможность аккуратно записать данные их удостоверений, не только их имена, но и должности, и дату выдачи, и так далее - они сразу же начали спешить и покинули помещение выставки", - рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Есть видео как они его покидали, как мы пытались их преследовать чтобы все же поговорить. Затем они вернулись уже с подкреплением - мальчиками в масках, бронежилетах с надписями ГБР, которые как всегда были молчаливы", - добавил Головань.

По словам адвоката, абсолютно неизвестно для чего они сюда прибыли, совершенно неизвестно что они здесь делали в помещении музея, в офисах руководства.

Адвокат рассказал, что видел минимум трех в масках с оружием.

"Может их было четверо, проход мне загораживали трое и один сказал, что он следователь и двое сказали, что они оперативные работники. То есть на политические преследования сил, средств и ресурсов Государственное бюро расследований не жалеет", - отметил он.

Как известно, сегодня Петр Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР на допрос по делу якобы контрабанды этих картин. Там же в музее под стеклом лежат все документы, подтверждающие законность ввезения полотен на территорию Украины и уплату всех необходимых пошлин.

Адвокат Игорь Головань утверджает, что ни Петр, ни Марина Порошенко повестки на допрос в ГБР не получали.

Брехуни з ДБР розпускають чутки про вручення повістки дружині Петра Порошенка. Працівники ДБР втекли одразу як тільки... Опубліковано Igor Golovan Вівторок, 26 травня 2020 р.

Не встиг Президент Зеленський під час сумнозвісної пресконференції в черговий раз відкрито замовити переслідування... Опубліковано Igor Golovan Вівторок, 26 травня 2020 р.

Во время открытия Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов.

Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорения этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическом руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе Президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем Офиса Генпрокурором Венедиктовой. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований", - отметил Порошенко.

Сьогодні у Музеї Івана Гончара відкривається виставка художніх робіт із колекції Петра і Марини Порошенків. Після завершення карантину десятки тисяч шанувальників мистецтва матимуть можливість ознайомитися із найкращими зразками світового мистецтва із нашої колекції, яку ми дбайливо збирали. Це було задовго до війни, ми хотіли повернути Україні й українському народу те, що українцям належить по праву. Вдячний Марині за ідею та чудовому музею Гончара, який прийняв колекцію. Також вдячний тим, хто прискорив відкриття цієї виставки: фактичному керівникові ДБР адвокату Януковича пану Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова пану Смирнову, усій потужній команді Генеральної прокуратури України на чолі із Генеральним прокурором пані Венедіктовою. Особливі слова подяки Військовій прокуратурі, бо лише вони наважилися внести відверто брехливу інформацію до єдиного реєстру розслідувань, департаменту ДБР із розслідування злочинів серед військовослужбовців, які це підписали. На цій виставці для відвідувачів найважливішим будуть картини, а для перелічених мною установ — документи, де містяться оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, які були зроблені із мого особистого рахунку після сплати усіх податків державі. Так само і в митному оформленні усе було зроблено у чіткій відповідності до законодавства. Хочу вибачитися за те, що ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. Порушивши кільканадцять кримінальних справ, які стосуються часу мого перебування на посаді президента України, за більш ніж рік роботи, їм нічого не вдалося знайти. Cьогодні вони пішли далі, намагаючись знайти щось проти мене десятирічної, тринадцятирічної, двадцятирічної давності. Сьогодні і ця спроба зазнала поразки. Картини ввезені законно. І я не зобов’язаний зберігати оригінали декларацій, хоча вони були: для цього достатньо було подивитися у базу даних митної служби і не намагатися оббрехати у своїх відосиках лідера опозиції. Замість цього вдалося лише облити брудом самі правоохоронні органи. Запрошую відвідати виставку усіх, кому це цікаво, можливо, Офіс Президента, заступників правоохоронних органів. Але передусім я хочу, щоб українці мали доступ до найкращих зразків світового мистецтва. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 26 травня 2020 р.

На выставке представлены картины художников с украинскими корнями из семейной коллекции Порошенко. Он также отметил, что в экспозиции - работы художников, которые были связаны с Украиной, любили ее, работали здесь, а их произведения имеют большое значение для всех, кто уважает настоящее искусство.

"Здесь вы сможете увидеть и работы Айвазовского, семья которого происходит с Галичины, который сформировался как художник в Феодосии в Крыму. Крым - это Украина. Мы видим работы Лагорио - одного из лучших учеников Айвазовского. В значительной степени представлен Вильгельм Котарбинский - поляк по происхождению, большую часть своей жизни провел в Киеве и участвовал в росписях Владимирского собора. Тропинин и его портеты, которые имеют отношение к Винницкой области, в Могилев-Подольскому. Хмелюк, который также имеет отношение к Винницкой области. Илья Репин, который родился в Чугуеве и является классическим художником, который рисовал в том числе и козацкий быт", - рассказал Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.