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05 августа 2020, 13:31 5

В Одесской области ЦИК обнаружила попытки фальсификации местных выборов

05 августа 2020, 13:31 5
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Комиссия уже обратилась в полицию по этому поводу
Комиссия уже обратилась в полицию по этому поводу
Фото: flickr
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Центральная избирательная комиссия зафиксировала попытки фальсификации местных выборов в Одесской области, которые должны состояться 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По информации комиссии, граждане начали массово подавать обращения относительно изменения избирательных адресов на адреса фактического проживания в Каролино-Бугазской, Таировской и Фонтанской территориальных общинах.

Много обращений касаются изменения избирательных адресов на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем.

А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

В ЦИК разъяснили, что обращение в орган ведения Реестра по изменению избирательного адреса на адрес, по которому гражданин фактически не проживает, является нарушением требований законодательства.

Теперь эти факты выявленных нарушений проверяют правоохранительные органы.

Напомним, ранее спискер парламента Дмитрий Разумков назвал вероятную явку на местных выборах.

В ЦИК усилили карантинные мероприятия из-за больного коронавирусом работника, граждан просят без необходимости не входить в здание.

Одесса ЦИК Местные выборы фальсификат новости
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