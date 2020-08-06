Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами

На соответствующей должности Грабовская проработала семь месяцев

На соответствующей должности Грабовская проработала семь месяцев

Фото: Офис президента

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Отмечается, что Грабовскую Марию Дмитриевну уволили с должности заместителя Руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным ею заявлением.

Грабовскую назначили на должность председателя руководителя ГУД в январе 2020 года.

Добавим, что заместителем главы ГУД Зеленский назначил Марию Грабовскую в январе 2020 года. До этого она осуществляла адвокатскую деятельность.

Напомним, советник Зеленского подал заявление об увольнении.