Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами
На соответствующей должности Грабовская проработала семь месяцев
На соответствующей должности Грабовская проработала семь месяцев
Президент Владимир Зеленский уволил Марию Грабовскую с должности заместителя главы Государственного управления делами.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Отмечается, что Грабовскую Марию Дмитриевну уволили с должности заместителя Руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным ею заявлением.
Грабовскую назначили на должность председателя руководителя ГУД в январе 2020 года.
Добавим, что заместителем главы ГУД Зеленский назначил Марию Грабовскую в январе 2020 года. До этого она осуществляла адвокатскую деятельность.
Напомним, советник Зеленского подал заявление об увольнении.
Советник Зеленского подал заявление об увольненииВсе новости »
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