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Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами
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06 августа 2020, 10:43 2

Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами

06 августа 2020, 10:43 2
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На соответствующей должности Грабовская проработала семь месяцев
На соответствующей должности Грабовская проработала семь месяцев
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский уволил Марию Грабовскую с должности заместителя главы Государственного управления делами.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Отмечается, что Грабовскую Марию Дмитриевну уволили с должности заместителя Руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным ею заявлением.

Грабовскую назначили на должность председателя руководителя ГУД в январе 2020 года.

Добавим, что заместителем главы ГУД Зеленский назначил Марию Грабовскую в январе 2020 года. До этого она осуществляла адвокатскую деятельность.

Напомним, советник Зеленского подал заявление об увольнении.

Владимир Зеленский увольнение Офис президента госслужащие указ
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