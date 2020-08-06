В Украине детям-сиротам повысят стипендии

Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2021 года

Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2021 года

Фото: flickr

В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, который Верховная Рада приняла 14 июля.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

Документ предусматривает увеличение размера стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также учащимся, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что размер социальной стипендии, должностного оклада должен составлять не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а после достижения такими детьми 18 лет – 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.