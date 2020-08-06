09:34  06 августа
В Украине новый антирекорд, обнаружено 1318 случаев COVID-19
10:43  06 августа
Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами
08:18  06 августа
За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один обстрел - штаб
UA | RU
UA | RU
06 августа 2020, 11:11 6

В Украине детям-сиротам повысят стипендии

06 августа 2020, 11:11 6
Читайте також українською мовою
Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2021 года
Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2021 года
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, который Верховная Рада приняла 14 июля.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

Документ предусматривает увеличение размера стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также учащимся, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что размер социальной стипендии, должностного оклада должен составлять не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а после достижения такими детьми 18 лет – 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

Владимир Зеленский закон Верховная Рада дети стипендия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Государство не будет выделять деньги на памятник космонавту Каденюку – Офис президента
05 августа 2020, 19:47
Правительство прекратит выплачивать пособие на детей физическим лицам - предпринимателям
03 августа 2020, 20:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »