Партия Гриценко будет участвовать в местных выборах

Сам Гриценко больше не будет выдвигать свою кандидатуру

Сам Гриценко больше не будет выдвигать свою кандидатуру

Фото: Facebook

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его партия будет участвовать в парламентских и местных выборах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews. Гриценко также сообщил, что лично участвовать в предстоящей президентской гонке не планирует. Желания идти на выборы у меня нет ... Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать", - сказал Гриценко. Напомним, мэр Тернополя требует от правительства снятия статуса красной карантинной зоны с города.

.