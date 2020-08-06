Партия Гриценко будет участвовать в местных выборах
Сам Гриценко больше не будет выдвигать свою кандидатуру
Сам Гриценко больше не будет выдвигать свою кандидатуру
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его партия будет участвовать в парламентских и местных выборах.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
Гриценко также сообщил, что лично участвовать в предстоящей президентской гонке не планирует.
Желания идти на выборы у меня нет ... Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать", - сказал Гриценко.
Напомним, мэр Тернополя требует от правительства снятия статуса красной карантинной зоны с города.
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