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06 августа 2020, 12:31 2

Партия Гриценко будет участвовать в местных выборах

06 августа 2020, 12:31 2
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Сам Гриценко больше не будет выдвигать свою кандидатуру
Сам Гриценко больше не будет выдвигать свою кандидатуру
Фото: Facebook
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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его партия будет участвовать в парламентских и местных выборах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Гриценко также сообщил, что лично участвовать в предстоящей президентской гонке не планирует.

Желания идти на выборы у меня нет ... Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать", - сказал Гриценко.

Напомним, мэр Тернополя требует от правительства снятия статуса красной карантинной зоны с города.

заявление партия голосование Местные выборы Анатолий Гриценко
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