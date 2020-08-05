Правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА

Новые главы ОГА Сергей Борзов и Виталий Боговин продолжают кадровые перестановки

Новые главы ОГА Сергей Борзов и Виталий Боговин продолжают кадровые перестановки

Фото из открытых источников

Сегодня, 5 августа Кабинет министров Украины согласовал заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности, на должность первого заместителя главы Винницкой ОГА Сергея Борзова согласовано кандидатуру Натальи Заболотной, еще одного заместителя – Сергея Здитовецкого.

Заместителем главы Запорожской ОГА Виталия Боговина согласовано кандидатуру Виталия Тишечка.

Напомним, 3 августа глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя Татьяну Егорову-Луценко.