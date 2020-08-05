Правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА
Новые главы ОГА Сергей Борзов и Виталий Боговин продолжают кадровые перестановки
Новые главы ОГА Сергей Борзов и Виталий Боговин продолжают кадровые перестановки
Сегодня, 5 августа Кабинет министров Украины согласовал заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.
В частности, на должность первого заместителя главы Винницкой ОГА Сергея Борзова согласовано кандидатуру Натальи Заболотной, еще одного заместителя – Сергея Здитовецкого.
Заместителем главы Запорожской ОГА Виталия Боговина согласовано кандидатуру Виталия Тишечка.
Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Россошанську Ольгу Валентиновну -...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 5 августа 2020 г.
Напомним, 3 августа глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя Татьяну Егорову-Луценко.
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