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05 августа 2020, 15:29

Правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА

05 августа 2020, 15:29
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 5 августа Кабинет министров Украины согласовал заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности, на должность первого заместителя главы Винницкой ОГА Сергея Борзова согласовано кандидатуру Натальи Заболотной, еще одного заместителя – Сергея Здитовецкого.

Заместителем главы Запорожской ОГА Виталия Боговина согласовано кандидатуру Виталия Тишечка.

Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Россошанську Ольгу Валентиновну -...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 5 августа 2020 г.

Напомним, 3 августа глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя Татьяну Егорову-Луценко.

Кабмин заместитель Винницкая область ОГА Запорожье Боговин Виталий глава Борзов Сергей
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