Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев

Средства направят на приобретение 18 квартир и одного дома

Средства направят на приобретение 18 квартир и одного дома

Фото: КМУ

Правительство планирует выделить 5,6 млн грн на приобретение жилья для переселенцев.

Об этом сегодня, 5 августа, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По словам премьер-министра, собственное жилье получат 55 переселенцев в Запорожской и Донецкой областях.

Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно говорить о таких вещах. Сегодня такие средства будут выделены", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль передал "Укрпочте" машины для передвижных региональных отделений.