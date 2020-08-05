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Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
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05 августа 2020, 14:55 1

Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев

05 августа 2020, 14:55 1
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Фото: КМУ
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Правительство планирует выделить 5,6 млн грн на приобретение жилья для переселенцев.

Об этом сегодня, 5 августа, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По словам премьер-министра, собственное жилье получат 55 переселенцев в Запорожской и Донецкой областях.

Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно говорить о таких вещах. Сегодня такие средства будут выделены", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль передал "Укрпочте" машины для передвижных региональных отделений.

Кабмин переселенцы премьер Денис Шмыгаль правительство квартира
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