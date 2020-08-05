Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
Средства направят на приобретение 18 квартир и одного дома
Средства направят на приобретение 18 квартир и одного дома
Правительство планирует выделить 5,6 млн грн на приобретение жилья для переселенцев.
Об этом сегодня, 5 августа, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.
По словам премьер-министра, собственное жилье получат 55 переселенцев в Запорожской и Донецкой областях.
Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно говорить о таких вещах. Сегодня такие средства будут выделены", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, Шмыгаль передал "Укрпочте" машины для передвижных региональных отделений.
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