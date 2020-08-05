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05 августа 2020, 15:06 6

В Северодонецке представили руководителя военно-гражданской администрации

05 августа 2020, 15:06 6
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Им стал работник СБУ Александр Стрюк
Им стал работник СБУ Александр Стрюк
Фото: Северодонецкий городской совет
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Военно-гражданскую администрацию города Северодонецк возглавил сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на donbas-online.com.

В декларации Стрюка на эту должность за 2019-й год указано, что в прошлом году Александр Стрюк работал в Главном управлении Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым, которое сейчас находится в Херсоне.

Александр Стрюк женат, имеет двоих детей.

Также в электронном документе указано, что он имеет квартиры в Днепре и на Херсонщине. Чета владеет двумя автомобилями общей суммой свыше 315 тысяч грн.

По месту работы получил зарплату свыше 300 тысяч грн. и задекларировал около $9 тысяч на банковском счете. У жены на банковском счету около около $9 тысяч.

Напомним, вчера в Лисичанске официально представили председателя ВГА . Им стал Александр Заика.

Ранее, 27 июля, военно-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.

На следующий день, 28 июля в Северодонецке тоже создана военно-гражданская администрация.

Северодонецк Луганская область ВГА СБУ глава
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