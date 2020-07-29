В ЦИК усилили карантинные мероприятия из-за больного коронавирусом работника

Граждан просят без необходимости не входить в здание

Граждан просят без необходимости не входить в здание

Фото: flickr

У одного из работников Центральной избирательной комиссии подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается в Facebook ЦИК, передает RegioNews.

В связи с этим в здании были усилены карантинные мероприятия.

Обращаем внимание, что в связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию ​​и не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что такая ситуация сложилась во время активной подготовки к местным выборам, поэтому главная задача избирательной комиссии заключается в создании безопасных условий труда работников и посетителей.

Также председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение "Об обеспечении приема Центральной избирательной комиссией представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий".

Напомним, ЦИК считает, что местные выборы пройдут в сложных условиях, так как они будут проводиться по новому избирательному законодательству.