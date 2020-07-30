Разумков назвал вероятную явку на местных выборах

Она всегда ниже, чем на президентских или парламентских

Она всегда ниже, чем на президентских или парламентских

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На местных выборах, которые состоятся 25 октября, ожидается явка в пределах 55-65%.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время визита в Харьковскую область, передает RegioNews. Как показывает практика, явка на местных выборах чуть меньше чем на парламентских или президентских, но она будет сохраняться на уровне 55-65%", - сказал Разумков. Он добавил, что прогнозировать конкретные показатели по областям пока рано. С учетом того, что у нас будут выборы в ОТГ, будут выборы по новой системе, то заинтересованность избирателей может быть выше", - сказал председатель Верховной Рады. Он отметил, что вопрос о том, состоятся ли местные выборы, уже не актуален. То, что зависело от Рады, мы приняли. Постановление было проголосовано. То, что необходимо для выборов, мы тоже приняли. Бюджет мы сделали, средства выделили", - добавил Разумков. Напомним, в ЦИК усилили карантинные мероприятия из-за больного коронавирусом работника, граждан просят без необходимости не входить в здание.

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