Разумков назвал вероятную явку на местных выборах
На местных выборах, которые состоятся 25 октября, ожидается явка в пределах 55-65%.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время визита в Харьковскую область, передает RegioNews.
Как показывает практика, явка на местных выборах чуть меньше чем на парламентских или президентских, но она будет сохраняться на уровне 55-65%", - сказал Разумков.
Он добавил, что прогнозировать конкретные показатели по областям пока рано.
С учетом того, что у нас будут выборы в ОТГ, будут выборы по новой системе, то заинтересованность избирателей может быть выше", - сказал председатель Верховной Рады.
Он отметил, что вопрос о том, состоятся ли местные выборы, уже не актуален.
То, что зависело от Рады, мы приняли. Постановление было проголосовано. То, что необходимо для выборов, мы тоже приняли. Бюджет мы сделали, средства выделили", - добавил Разумков.
Напомним, в ЦИК усилили карантинные мероприятия из-за больного коронавирусом работника, граждан просят без необходимости не входить в здание.