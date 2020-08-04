Заместитель Геннадия Труханова прокомментировал слухи о своей болезни
Павел Вугельман рассказал, что контактировал с больным человеком
Павел Вугельман рассказал, что контактировал с больным человеком
Заместитель одесского городского головы сообщил, что экспресс-тест не выявил у него COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Regionews.
Чиновник рассказал, что контактировал с больным коронавирусной инфекцией, но у него экспресс-тест болезни не обнаружил.
Сейчас Павел Вугельман находится в самоизоляции, как контактное лицо, и собирается сдавать второй тест, который должен подтвердить отрицательный результат.
По словам заместителя мэра, ложную информацию начали активно транслировать в СМИ, из-за чего ему постоянно звонят одесситы и международные партнеры.
Напомним, ранее сообщалось, что заболели два заместителя городского головы Одессы Геннадия Труханова.
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