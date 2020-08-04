Заместитель Геннадия Труханова прокомментировал слухи о своей болезни

Павел Вугельман рассказал, что контактировал с больным человеком

Павел Вугельман рассказал, что контактировал с больным человеком

Фото с личной страницы Павла Вугельмана в Facebook

Заместитель одесского городского головы сообщил, что экспресс-тест не выявил у него COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Regionews.

Чиновник рассказал, что контактировал с больным коронавирусной инфекцией, но у него экспресс-тест болезни не обнаружил.

Сейчас Павел Вугельман находится в самоизоляции, как контактное лицо, и собирается сдавать второй тест, который должен подтвердить отрицательный результат.

По словам заместителя мэра, ложную информацию начали активно транслировать в СМИ, из-за чего ему постоянно звонят одесситы и международные партнеры.

Напомним, ранее сообщалось, что заболели два заместителя городского головы Одессы Геннадия Труханова.