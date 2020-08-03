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03 августа 2020, 17:00

Юрий Гусев рассказал об отношениях с местными элитами Херсонщины

03 августа 2020, 17:00
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У главы Херсонской ОГА "есть много вопросов к городской власти областного центра"
У главы Херсонской ОГА "есть много вопросов к городской власти областного центра"
Фото из открытых источников
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Руководитель Херсонщины ожидает обновление местных политических элит после выборов осенью 2020 года.

Об этом пишет RegioNews.

Характеризуя свое сотрудничество с местными советами, и Херсонским облсоветом в частности, Юрий Гусев отметил, что у него сложились рабочие отношения с депутатами, даже несмотря на "фактор Мангера" (речь идет о главе облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказном убийстве активистки Екатерины Гандзюк - ред). Впрочем, он не может сказать то же о работе городской власти Херсона:

У меня, как и у многих херсонцев, есть много вопросов к эффективности работы городской власти областного центра. В то же время мне легко работать со всеми, кто работает честно ради достижения результата ", - отметил Гусев.

Также глава Херсонской ОГА отметил, что он ожидает обновление депутатского корпуса после местных выборов, которые он образно назвал "четвертым туром прошлогодних президентских выборов".

Я жду обновления депутатского корпуса и горсовета Херсона и других муниципалитетов области. Мы все ожидаем эффективное завершение реформы децентрализации, где ОТГ смогут самостоятельно определять многое. В том числе пользоваться возможностями финансовой децентрализации. Но это все будет зависеть от того выбора, который сделают наши граждане 25 октября этого года. Я убежден, что это будет четвертый тур прошлогодних президентских выборов, где идеи обновления, идеи развития и настоящих реформ победят", - резюмировал Гусев.

Полный текст интервью с главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым специально для RegioNews читатйте тут.

Гусев Юрий Херсонская ОГА Херсон выборы облсовет горсовет депутат админреформа
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