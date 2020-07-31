Кортеж Зеленского "засекли" на нарушении правил, а глава ОП Ермак ездит на номерах-призраках - "Схемы"

Спецномеров главы Офиса президента нет в базах полиции

Спецномеров главы Офиса президента нет в базах полиции

Фото: из открытых источников

Автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые номера-призраки - их нет в базе полиции и оштрафовать по ним нельзя.

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

В течении двух летних месяцев журналисты программы фиксировали передвижения кортежа президента - он превышал допустимую скорость, пересекал двойную сплошную линию и нарушал "правила рядности" при повороте.

Отмечается, что во всех зафиксированных случаях, президент возвращался с работы домой или ехал по частным делам, в частности, посещал торговый центр.

Так, 10 июня с помощью радара съемочная группа зафиксировала, что президент двигался со скоростью 148 километров в час, когда возвращался с работы в свое имение в Иванковичах, где на то время проживал. Вместе с тем по правилам дорожного движения допустимая скорость на этом участке составляет 90 километров в час.

Нарушение скоростного режима журналисты фиксировали еще несколько раз: 17 июня президентский кортеж превысил разрешенную скорость на 50 километров в час, а 13 июля президентские машины двигались в сторону госдач со скоростью 120 километров в час из 80 км/час допустимых.

Также журналисты выяснили, что Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, его заместитель Кирилл Тимошенко и первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с "номерами прикрытия", которые не отображаются в базе Национальной полиции.

Благодаря этому, их невозможно оштрафовать за нарушение правил дорожного движения. При этом их должности не относятся к таким, для которых предусмотрена государственная охрана (а значит, и меры "шифрования").

Журналисты несколько раз фиксировали, что, передвигаясь на авто с "номерами прикрытия", руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.

Как ранее писал RegioNews, Печерский районный суд Киева решил закрыть производство против президента Украины Владимира Зеленского, которое касалось несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, рейтинг президента Зеленского опустился до 30% - опрос.

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