"Евросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве - опрос

С августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику

С августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику

Фото: flickr

Среди кандидатов на пост мэра Киева лидером остается действующий мэр Виталий Кличко, за него готовы проголосовать 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Об этом говорится в социологическом опросе группы "Рейтинг", который проводился в период с 26 по 27 июля, передает RegioNews.

Таким образом, за год электоральная поддержка мэра Киева Виталия Кличко выросла почти вдвое.

За шоумена Сергея Притулу готовы отдать голос 11,6% киевлян, за нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук - 9,4%, и за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9%.

За нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко готовы отдать голоса 5,4% опрошенных. Еще около 8,5% опрошенных не определились с выбором.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода к нему Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу", - говорится в сообщении.

Среди партий предпочтения киевлян также несколько изменились. С незначительным отрывом в лидеры вырвалась партия "Евросолидарнисть", за которую готовы проголосовать 19,8% тех, кто определился с выбором.

Рейтинг правящей партии "Слуга народа" составляет 19,3%. За партию "УДАР" отдадут голос 17,1% опрошенных.

Рейтинг партии ОПЗЖ составляет 8,0%, партии "Батькивщина" - 5,7%, партии Шария - 5,0%. 11% опрошенных ответили, что не определились с партией.

Напомним, 31 июля в Киеве четыре партии объединились ради местных выборов, они рассматривают кандидатуру Сергея Притулы на должность мэра Киева. В тот же день в Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии.