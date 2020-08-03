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03 августа 2020, 10:27 3

Тексты речей Зеленского пишет бывший сценарист сериала "Слуга народа"

03 августа 2020, 10:27 3
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Также при ОП действует штаб реагирования на медийные поводы
Также при ОП действует штаб реагирования на медийные поводы
Фото: Facebook
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Главным спичрайтером президента Владимира Зеленского является бывший сценарист сериала "Слуга народа" и других кинопродуктов "Квартала" Юрий Костюк.

Об этом в интервью изданию strana.ua рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews.

Подоляк отметил, что Юрия Костюка можно считать главным спичрайтером президента.

Он пишет тексты. Итоговую версию смотрю я, вношу правки. Какие-то блоки добавляю я, еще кто-то из узкого круга. А Костюк все это сводит и выдает финальную версию", - сказал Подоляк.

Он также добавил, что окончательное решение по реакции на тот или иной медийный повод принимает Владимир Зеленский.

По его словам, при Офисе президента действует штаб, который разрабатывает концепцию реагирования на медийные поводы.

В этот штаб входят Андрей Ермак, Ирина Победоносцева, Юлия Мендель, Кирилл Тимошенко, Михаил Подоляк, Сергей Шефир и Юрий Костюк. Также в этот условный штаб входит большой медийный департамент.

Туда входит, в том числе, отдел протокола, представители УГО - если есть закрытая информация, которую мы не можем разглашать. Кроме того, ситуативно туда входят начальники профильных управлений, отвечающих за поездки президента, за его коммуникации и разработку сценариев этих поездок", - рассказал Подоляк.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые "номера-призраки".

Владимир Зеленский Офис президента президент Юрий Костюк Андрей Ермак СМИ
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