Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта

Юрий Гусев возглавил Херсонскую ОГА в июле 2019 года. За это время его периодически отправляли» на повышение, критиковали за созданную им Службу счастья, за манеру одеваться и за то, что он не нашел общего языка с местными СМИ

Юрий Гусев возглавил Херсонскую ОГА в июле 2019 года. За это время его периодически отправляли» на повышение, критиковали за созданную им Службу счастья, за манеру одеваться и за то, что он не нашел общего языка с местными СМИ

Фото: Юрий Гусев Facebook

Корреспондент RegioNews поинтересовался, как он сам оценивает свою работу на посту главы Херсонщины, с кем из мэров городов у него не сложились отношения, а также его мнением о предстоящих местных выборах.

Вы уже чуть больше года возглавляете ОГА. Назовите то, что можно отнести к вашим успехам.

Относительно успехов хочу отметить, что мне удалось собрать в областной администрации команду профессиональных и честных людей – а это то, с чего все начинается, - внедрить новую структуру ОГА и новые подходы в управлении регионом. Реализовать первый в Украине проект морской концессии – я имею в виду концессию Херсонского морского торгового порта. Выполнить поручение президента по строительству новых временных контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной территорией АРК. Вывести область в ТОП-пятерку регионов-лидеров по показателю привлечения инвестиций прошлого года.

Также хочу отметить работу областного штаба по ликвидации последствий ЧС, вызванной коронавирусной болезнью. По заключению главного государственного санитарного врача, наш регион входит в "зеленую" зону, мы являемся второй областью в стране по наименьшему количеству лабораторно подтвержденных случаев после неоккупированной части Луганской области. Это заслуга врачей, которые не только работают над выявлением больных и с больными, а еще и очень оперативно и профессионально отрабатывают круг контактных лиц для предотвращения распространения болезни.

А что не удалось сделать из того, что планировали?

Это касается, прежде всего, дорог. Хотя в этом году мы запланировали и частично уже реализовали программу строительства и капитального ремонта дорог государственного значения - 177 км. По сравнению, в 2010 это было 1,5 км, в 2012 - менее 5-ти. То есть в этом году объем ремонтных работ на дорогах Херсонщины больше, чем за последние 10 лет.

И, конечно, для меня очень важным является налаживание эффективной системы коммуникаций с людьми. Я провожу регулярные выезды в районы. Общаюсь с общинами на улицах. И чувствую потребность в том, чтобы эти коммуникации стали более системными, более результативными. Людям необходимо знать, что наши решения направлены на повышение качества их жизни.

В конце февраля один из телеграмм-каналов обнародовал информацию о том, что вы обратились к Давиду Арахамия с жалобой на народного депутата Александра Дубинского, который вроде бы хотел медийно уничтожить и убрать вас с должности председателя ОГА. Какие отношения у вас сейчас с Дубинским? При встрече вы жмете друг другу руки?

Во-первых, много телеграмм-каналов, к сожалению, пишут неправду о моей работе. Я никогда не обращался к Давиду Арахамия с подобным. А с Александром Дубинским у нас сложились нормальные рабочие отношения после того, как было определено куратором местных выборов в Херсонской области от партии "Слуга народа". Подчеркну: я работаю в команде президента Украины Владимира Зеленского и в дальнейшем буду работать для того, чтобы доверие к нашей политической силе росло. Для этого я готов объединять усилия и двигаться вперед.

Херсонщина стала пилотным регионом, где начали набирать на должности заместителей председателя ОГА и председателей РГА по проекту LIFT. Сейчас вы уже можете оценить, насколько удачным оказался этот проект?

Среди своих достижений я уже называл профессиональную команду. Это касается, в первую очередь, глав райгосадминистраций и руководителей структурных подразделений облгосадминистрации. Благодаря платформе LIFT к нам присоединился, например, мой заместитель Сергей Козырь, который сегодня занимается вопросом развития инфраструктуры. И это замечательная возможность для людей, которые до этого не связывали свою жизнь с госслужбой. И очень много руководителей, которых мы нашли благодаря этой платформе, показывают превосходные результаты работы на уровне районов и областной администрации.

Например?

Я уже упоминал про Сергея Козыря - еще 7-8 лет назад он работал на шахте, а сейчас является моим заместителем. За эффективностью реализации проектов строительства и ремонта дорог по результатам шести месяцев Херсонская область вошла в пятерку ведущих регионов. Целый ряд райгосадминистраций, которые сегодня возглавляют председатели, найденные нами благодаря платформе LIFT, сегодня демонстрируют превосходные результаты: это касается и социально-экономического развития районов, и привлечение инвестиций, и создание новой инфраструктуры, и привлечение туристов, а также совместной борьбы с распространением коронавирусной болезни.

Почему ваша заместитель Светлана Чепига, которая занималась гуманитарным блоком, ушла с должности?

Светлана Чепига присоединилась к нашей команде благодаря платформе LIFT. И на сегодняшний день она является моим советником, занимается вопросами реализации гуманитарной политики. И, в частности, фокусирует свою деятельность на вопросе защиты прав детей.

Но ведь она была заместителем.

Да. Но я убежден, что работа на посту советника позволит ей сделать больше важных вещей, в которых сегодня нуждается гуманитарная политика нашего региона.

Ее устранение с должности касается танцев?

Действительно, вопрос о ее дальнейшей работе мы рассматривали после известного скандала вокруг празднования 8 марта в помещении сессионного зала облсовета. Тогда был уволен руководитель аппарата. А Светлана Владимировна, повторюсь, пришла на должность советника.

Местные выборы на Херсонщине: в Киеве на пресс-конференции вы говорили о том, что у вас должность политическая и не скрываете своей поддержки партии власти, Вас критикуют за то, что вы декларируете приверженность к партии СН, даже объявляли о праймериз на должность городского головы Херсона, эксперты говорят, что это и есть админресурс. Сможете ли вы обеспечить неиспользование админресурса уже во время выборов?

Во-первых, во время совместной пресс-конференции с тогдашним куратором местных выборов от партии "Слуга народа" Александром Дубинским в Киеве, я говорил о том, что не участвую в избирательном процессе. Однако моя задача – обеспечить честные, прозрачные и демократические выборы. А то, что люди отдают предпочтение нашей политической силе, сегодня подтверждают социологические исследования.

Почему, по вашему мнению, СН до сих пор не определились со своей кандидатурой на выборах на должность городского головы Херсона, почему ничего не получилось с праймериз? Предлагали ли вы какую-то кандидатуру?

Повторюсь, я предлагал и предлагаю подход, который, кстати, уже подтвердил свою эффективность во время выборов кандидата от партии СН на должность Киевского городского головы. Прозрачные праймериз, по моему убеждению, дадут возможность не только услышать потенциальных кандидатов от нашей политической силы на пост мэра Херсона, но и внедрят новую политическую культуру в обществе, где не "договорняки" решают, а мнение людей!

Чего вы вообще ожидаете от местных выборов? Сколько планируете провести депутатов в областной совет?

Количество депутатов в городских советах зависит от доверия людей на сегодняшний день. Партия СН удерживает лидерство среди политических сил, которые имеют наибольшее доверие людей по всей стране и в Херсонской области в частности. Относительно того, какие мои ожидания от местных выборов – что придут новые честные, порядочные, профессиональные лидеры, которые смогут стать настоящими реформаторами на уровне муниципалитетов и органов местного самоуправления, с которыми областная команда успешно завершит реформу децентрализации и реализацию тех проектов и программ, которые год назад начал президент.

Нашли ли вы за этот год общий язык с местными элитами, с мэрами городов?

У меня рабочие отношения с депутатами облсовета. И с депутатами горсовета Херсона. И с председателями городов областного значения. И я во время своего выступления в первый месяц работы на сессии облсовета сказал о том, что мы одна команда с теми людьми, которые стремятся развивать Херсонщину, создавать новые условия для привлечения инвестиций, обеспечивать рабочие места и вообще двигать наш регион вперед. Поэтому с теми руководителями, которые работают честно ради отдельных общин, районов и нашего региона в целом, мне всегда легко работать над реализацией проектов, которые нужны людям. И я убежден, что после местных выборов таких руководителей на уровне местного самоуправления будет больше.

Вы говорите, с кем легко работать. А есть такие, с кем отношения не сложились и с кем работать не легко?

У меня, как и у многих херсонцев, есть много вопросов к эффективности работы городской власти областного центра. В то же время мне легко работать со всеми, кто работает честно ради достижения результата.

Я вас правильно понимаю, что последних большинство. Но есть и иные?

Есть разные. Я ожидаю обновление депутатского корпуса горсовета Херсона и других муниципалитетов области. Мы все ожидаем на эффективное завершение реформы децентрализации, где ОТГ смогут самостоятельно определять многие вещи. В том числе пользоваться возможностями финансовой децентрализации. Но это все будет зависеть от того выбора, который сделают наши граждане 25 октября этого года. Я убежден, что это будет четвертый тур прошлогодних президентских выборов, где идеи обновления, идеи развития и настоящих реформ победят.

Как складываются отношения с областным советом сегодня, учитывая фактор Мангера?

Я говорил уже и повторю еще раз: с депутатами облсовета, как и других местных советов, у нас рабочие отношения. Я хочу поблагодарить депутатов облсовета за поддержку тех инициатив и предложений облгосадминистрации, которые были одобрены на соответствующих сессиях в течение последних 12 месяцев моей работы в области. Это в первую очередь касалось реализации медицинской реформы в Херсонской области, выделения средств для борьбы с распространением коронавирусной болезни, строительства новых инфраструктурных объектов и тому подобное. Это совместная работа для развития Херсонщины, о которой я уже говорил.

Локальные партии, региональные проекты имеют перспективы на этих выборах?

На этих выборах важную роль будут играть не только партии, но и личности, которые имеют авторитет в регионе. И от участия таких личностей в тех или иных политических списках будет зависеть успех тех или иных политических партий.

Каких личностей вы сейчас имеете в виду?

Людей, которые имеют авторитет, создают рабочие места, честно платят налоги.

Реформа децентрализации: почему областная власть не подала на рассмотрение тот вариант создания ОТГ по Геническому и Новотроицкому районах, который устроил общины? Почему только после давления общества Херсонская ОГА обратилась к правительству с просьбой пересмотреть перспективный план по децентрализации Новотроицкому и Геническому районах?

На самом деле, я подавал на рассмотрение правительства и в комиссии при Министерстве развития общин и территорий два варианта плана по децентрализации в Геническом и Новотроицком районах. И уже правительство одобрило план завершения децентрализации в Херсонской области, который предусматривал создание одной объединенной территориальной общины в Геническом и Новотроицком районах.

Почему вы подавали два предложения?

Потому что были разные мнения относительно того, какими должны быть ОТГ этих двух районов.

То есть, вы оцениваете, что эти мысли были равнозначны?

Я оцениваю, что целый ряд общин Новотроицкого района выступали за то, чтобы в районе была одна община. Вместе с народным депутатом-мажоритарщиком Владимиром Ивановым мы проводили встречу в селах Новотроицкого района, где слушали мнение людей. Я встречался также с представителями Генического района. После этого была создана рабочая группа, которая исследовала мнение людей.

И, собственно, по результатам работы группы и нашего выезда в районы мной было принято решение о ходатайстве перед правительством относительно пересмотра перспективного плана по Новотроицкому и Геническому районах.

Вы заявляли, что против подачи воды в оккупированный Крым. Не изменилась ли ваша позиция относительно этого? Поддерживаете ли вы обращение общественности Херсонщины, которая требует принять Закон, в котором предусмотреть, что публичные призывы возобновить поставки электроэнергии и воды на оккупированную территорию АР Крым к восстановлению территориальной целостности Украины будут считаться уголовным преступлением?

Свое мнение относительно поставки воды в Крым я не менял. Я считаю, что мы можем возобновить поставки воды в Крым при одном условии: возврата контроля над временно оккупированной территорией АРК и города Севастополь. На этом точка, и никакие дискуссии вокруг этого вопроса я считаю нецелесообразными.

Президент, как и обещал, начал кадровый апгрейд глав ОГА. Вы не боитесь попасть в число тех, кого уволят?

Я много раз слышал разные мнения по поводу моего возможного увольнения еще до назначения. Я повторюсь, что является членом команды президента. И где президент определит мое место работы, там я и буду служить украинскому народу.

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