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На Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили перемирие
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03 августа 2020, 18:04

На Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили перемирие

03 августа 2020, 18:04
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С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 2 обстрела со стороны противника.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Кроме того, сегодня на КПВВ "Новотроицкое" выявлен факт предложения неправомерной выгоды должностным лицам ГФСУ и ГНАУ.

Во время осмотра на КПВВ "Новотроицкое" автомобиля гражданина Украины, который двигался в направлении "Мариуполь - Донецк", обнаружены скрытые пакеты с долларами США и гривнами.

Мужчина предложил сотруднику ГФСУ и военнослужащему ГНСУ неправомерную выгоду в размере 5 тысяч грн, чтобы беспрепятственно проехать через КПВВ. Данный факт зафиксирован на видеорегистратор ГНСУ. Денежные средства до прибытия следственно-оперативной группы не пересчитывались.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 03 серпня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушили режим перемирия.

Донбасс ООС взятка пограничники обстрелы КПВВ Донецкая область Луганская область
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