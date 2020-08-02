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В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированы
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02 августа 2020, 09:49 5

В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированы

02 августа 2020, 09:49 5
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Фото: Штаб ООС
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За прошедшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле населенного пункта Пески. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

В то же время, за прошедшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь. На местах происшествий работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Утреннее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 02 августа 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 1 августа 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушали режим прекращения огня.

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