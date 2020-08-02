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С начала текущих суток обстрелов в зоне ООС не зафиксировано
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02 августа 2020, 18:22 1

С начала текущих суток обстрелов в зоне ООС не зафиксировано

02 августа 2020, 18:22 1
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С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые добросовестно выполняют свои задачи, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Также штаб сообщает, что в течение недели было зафиксировано 14 одиночных неприцельных обстрелов (кое-где одиночных выстрелов) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они носили провокационный характер и имели единственную цель – открытие украинскими воинами огня в ответ, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 02 августа 2020...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 2 августа 2020 г.

Напомним, с начала перемирия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины на Донбассе.

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