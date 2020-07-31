Суд разрешил екснардепу Чорновол покидать пределы Киева и области

С Чорновол сняли ограничения в передвижении по Украине

С Чорновол сняли ограничения в передвижении по Украине

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Суд разрешил бывшему народному депутату Татьяне Чороновол покидать пределы Киева и Киевской области, а также установил новое время начала ночного домашнего ареста с 23:00.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила адвокат Татьяны Чоновол Ирина Кузина, передает RegioNews.

Облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине", - сказала Кузина.

Она уточнила, что в отношении ее подзащитной открыты два дела: по поджогу офиса Партии регионов 2014 года и относительно препятствования Дмитрию Кучеру в журналистской деятельности (его связывают с блоггером Анатолием Шарием).

Изменения в мере пресечения касаются обоих этих дел.

У нее сейчас одно дело, оно объединено: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - сообщила Кузина.

Напомним, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году. 16 апреля суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест.

24 апреля Киевский апелляционный суд в ходе заседания смягчил условия домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол, изменив круглосуточный домашний арест на ночной.