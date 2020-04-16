Суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил екснардепку Татьяну Чорновол под круглосуточный домашний на два месяца, сообщает RegioNews.
Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство прокуратуры, Чорновол должна оставаться дома до 8 июня. Кроме того, она должна прибывать по первому вызову следователя, не покидать места жительства, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.
"Месяц сидела дома, потому что карантин, а теперь еще два месяца - потому что под арестом", - сказала Чорновол, реагируя на решение суда.
Напоминаем, Татьяне Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
Как сообщалось ранее, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".
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