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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 13:08 27

ГБР сообщило Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве

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10 апреля 2020, 13:08 27
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Государственное бюро расследований сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году
Государственное бюро расследований сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева, в котором располагался офис одной из политических партий.

"В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - пишут в бюро.

Напомним, сегодня утром, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутата, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.


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