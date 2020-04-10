ГБР сообщило Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева, в котором располагался офис одной из политических партий.
"В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - пишут в бюро.
Напомним, сегодня утром, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутата, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".
В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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