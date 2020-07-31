Суд дозволив екснардепу Чорновол покидати межі Києва та області

З Чорновол зняли обмеження у пересуванні Україною

З Чорновол зняли обмеження у пересуванні Україною

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Суд дозволив колишньому народному депутату Тетяні Чороновол покидати межі Києва та Київської області, а також встановив новий час початку нічного домашнього арешту з 23:00.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомила адвокат Тетяни Чоновол Ірина Кузіна, передає RegioNews.

Полегшенням умов домашнього арешту є те, що в денний час Тетяна Миколаївна більше не обмежена містом Києвом та Київською областю. Вона може пересуватися Україною", - сказала Кузіна.

Вона уточнила, що стосовно її підзахисної відкриті дві справи: щодо підпалу офісу Партії регіонів 2014 року і щодо перешкоджання Дмитру Кучеру у журналістській діяльності (його пов’язують із блогером Анатолієм Шарієм).

Зміни в запобіжному заході стосуються обох цих справ.

У неї зараз одна справа, вона є об’єднаною: це офіс Партії регіонів плюс перешкоджання журналістській діяльності пана Кучера”, - повідомила Кузіна.

Нагадаємо, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році. 16 квітня суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт.

24 квітня Київський апеляційний суд в ході засідання пом'якшив умови домашнього арешту для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, змінивши цілодобовий домашній арешт на нічний.