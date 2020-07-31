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31 июля 2020, 13:49 6

Глава Черновицкого облсовета Мунтян отстранен от должности еще на два месяца - САП

31 июля 2020, 13:49 6
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Срок отстранения будет действовать до 29 сентября 2020 года
Срок отстранения будет действовать до 29 сентября 2020 года
Фото: promin.cv.ua
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Высший антикоррупционный суд продлил еще на 2 месяца отстранение от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Срок отстранения - до 29 сентября 2020 года ", - говорится в сообщении.

Следственный судья ВАКС также продлил процессуальные обязанности, возложенные на председателя Черновицкого облсовета:

  • должен прибывать по каждому требованию детектива, прокурора и суда;
  • сообщать об изменении места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области заграничный паспорт.

Срок действия обязанностей продлен до 28 сентября 2020 года.

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 года за это 400 тысяч долларов. На протяжении августа-октября 2019 года правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 тысяч гривен.

суд ВАКС САП Черновецкий облсовет Черновицкая область
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