Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.
"Применить к Черновол меру пресечения в виде домашнего ареста на определенный период времени - в период времени с 22:00 до 6:00, сроком до 8 июня 2020 года", - сказал председательствующий судья.
Таким образом, было отменено постановление Печерского суда о круглосуточном домашнем аресте.
Также Чорновол обязали прибывать к следователю, прокурору, суду с установленной периодичностью, а также не покидать пределы населенного пункта без разрешения прокурора, следователя или суда.
Кроме того, Чорновол должна сдать свой загранпаспорт и уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы.
Суд также постановил, что она должна воздержаться от общения со свидетелями.
Напомним, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".
Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году. 16 апреля суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест.
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