В Ровенской области обнаружили почти 15 тонн львовского мусора
В Корецком районе Ровенской области обнаружили 14,5 тонн мусора, который был привезен и незаконно выгружен из Львова.
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Грузовик с бытовым хламом увидели 30 июля работники коммунальной службы и сообщили об этом в полицию.
Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "MAN" с прицепом, 27-летний житель города Борисполь, выгрузил ориентировочно 14,5 тонн мусора. С его слов, вез бытовые отходы из Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему "посоветовали сэкономить" и сбросить мусор в Корецком районе", - сообщили в полиции.
У водителя документов на перевозку груза не оказалось, теперь ему грозит наказание по факту загрязнения земель.
Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.
Напомним, в Киевской области обнаружили незаконную свалку львовского мусора, дело расследует Служба безопасности Украины.
9 июня на Ровенщине выбросили 20 тонн львовского мусора, среди отходов нашли использованные пробирки от анализов на COVID-19.