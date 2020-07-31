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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 16:20 3

В Ровенской области обнаружили почти 15 тонн львовского мусора

31 июля 2020, 16:20 3
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В Корецком районе Ровенской области обнаружили 14,5 тонн мусора, который был привезен и незаконно выгружен из Львова.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Грузовик с бытовым хламом увидели 30 июля работники коммунальной службы и сообщили об этом в полицию.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "MAN" с прицепом, 27-летний житель города Борисполь, выгрузил ориентировочно 14,5 тонн мусора. С его слов, вез бытовые отходы из Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему "посоветовали сэкономить" и сбросить мусор в Корецком районе", - сообщили в полиции.

У водителя документов на перевозку груза не оказалось, теперь ему грозит наказание по факту загрязнения земель.

Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Киевской области обнаружили незаконную свалку львовского мусора, дело расследует Служба безопасности Украины.

9 июня на Ровенщине выбросили 20 тонн львовского мусора, среди отходов нашли использованные пробирки от анализов на COVID-19.

Ровно Львов мусор полиция расследование экология Свалка
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