В Ровенской области обнаружили почти 15 тонн львовского мусора

В полиции начали уголовное производство

В полиции начали уголовное производство

В Корецком районе Ровенской области обнаружили 14,5 тонн мусора, который был привезен и незаконно выгружен из Львова.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Грузовик с бытовым хламом увидели 30 июля работники коммунальной службы и сообщили об этом в полицию.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "MAN" с прицепом, 27-летний житель города Борисполь, выгрузил ориентировочно 14,5 тонн мусора. С его слов, вез бытовые отходы из Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему "посоветовали сэкономить" и сбросить мусор в Корецком районе", - сообщили в полиции.

У водителя документов на перевозку груза не оказалось, теперь ему грозит наказание по факту загрязнения земель.

Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Киевской области обнаружили незаконную свалку львовского мусора, дело расследует Служба безопасности Украины.

9 июня на Ровенщине выбросили 20 тонн львовского мусора, среди отходов нашли использованные пробирки от анализов на COVID-19.