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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 16:20 3

У Рівненській області виявили майже 15 тонн львівського сміття

31 липня 2020, 16:20 3
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У Корецькому районі Рівненської області виявили 14,5 тонн сміття, яке було привезене і незаконно вивантажене зі Львова.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Вантажівку з побутовим непотребом побачили 30 липня працівники комунальної служби і повідомили про це до поліції.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля "MAN" із причепом, 27-річний житель міста Бориспіль, вивантажив орієнтовно 14,5 тонн сміття. Із його слів, віз побутові відходи зі Львова та мав доставити їх у Київську область, але йому "порадили зекономити" і скинути сміття у Корецькому районі", - повідомили в поліції.

У водія документів на перевезення вантажу не виявилось, тепер йому загрожує покарання за фактом забруднення земель.

Також правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у Київській області виявили незаконне звалище львівського сміття, справу розслідує Служба безпеки України.

9 червня на Рівненщині викинули 20 тонн львівського сміття, серед відходів знайшли використані пробірки від аналізів на COVID-19.

Рівне Львів сміття поліція розслідування екологія Сміттєзвалище
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