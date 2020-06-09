На Ровенщине выбросили 20 тонн львовского мусора

Среди отходов нашли использованные пробирки от анализов на COVID-19

Среди отходов нашли использованные пробирки от анализов на COVID-19

В селе Копань, Демидовского района Ровенской области неизвестные выбросили 20 тонн мусора. Вероятно, его привезли из Львовской области. В отходах найдены пробирки от тестов на коронавирус.

Об инциденте сообщило ГУ Нацполиции Ровенской области, пишет RegioNews.

В полицию обратился поселковый голова Виктор Ищук председатель и сообщил, что на дороге к свалке села Копань появилась гора мусора, которую сбросили примерно в 10 километрах от национального заповедника "Поле Берестецкой битвы”.

В отходах наткнулись на использованные пробирки после тестирования на COVID-19, сообщили в полиции.

Накладные, квитанции и договоры в мусоре указывают на его принадлежность к Львова, пишут журналисты Суспильного.

Напомним, в феврале львовское мусора предложили вывозить на Буковину.

Через стремление "протолкнуть" это решение на сессии, выборной должности лишился один из мэров городов на Буковине.

В мае правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе твердых бытовых отходов. Как установили правоохранители во время досудебного расследования, злоумышленники, при содействии должностных лиц предприятий, которые вывозят мусор, организовали схему хищения бюджетных средств.