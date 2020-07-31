Во Львове закрыли два детсада на карантин из-за больных COVID-19

Всех воспитанников и персонал детсадов на две недели отправили на самоизоляцию

Всех воспитанников и персонал детсадов на две недели отправили на самоизоляцию

Фото: из открытых источников

В двух детских садах Львова среди персонала обнаружили больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews.

Коронавирус подтвердили у воспитателя детского сада № 12 на ул. О. Довбуша, и есть подозрение на заражение помощника воспитателя. Садик будет закрыт до 11 августа включительно.

А с 3 августа буде приостановлена работа детсада по улице Карпатской - там COVID-19 диагностировали у психолога. Детсад будет закрыт до 16 августа включительно.

Согласно существующим правилам, всех работников и воспитанников этих учреждений дошкольного образования отправили на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, что за последние сутки в Украине наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве - 110, во Львовской области - 147 и в Ивано-Франковской области - 111.