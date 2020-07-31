На Ровенщине устроили драку будущие кандидаты в мэры

Инцидент случился в городе Костополь

Инцидент случился в городе Костополь

Фото: скрин видео

Видео драки попало в самую инстаграм-сообщество города Костополя - @panda_pavlik, пишет RegioNews.

Политика без правил: подрались потенциальные кандидаты на пост городского головы Политика без правил: подрались потенциальные кандидаты на пост городского головы Инцидент произошел на Ровенщине. Нам'яти бока друг другу пытались первый заместитель городского головы Костополя Андрей Ткачук и общественный активист Александр Вірчик. Поговаривают, что оба хотят быть новым руководителем города и готовятся к грядущим выборам. Конфликт произошел из-за того, что чиновник якобы оклеветал оппонента. Поговаривают, что оба хотят быть новым руководителем города и готовятся к грядущим выборам. Видео драки попало в самую инстаграм-сообщество города Костополя - @panda_pavlik. Источник: @rivne1283 Опубликовано Телеканал "Ровно 1" Среда, 22 июля 2020 г.

По городу ходят слухи, что оба участника драки хотят быть новым мэром города и готовятся к грядущим выборам. Однако, как выяснили полицейские, между чиновником и активистом длительное время были неприязненные отношения. Очередной конфликт перерос в драку.

Следственно-оперативная группа установила, что 47-летний житель села Корчевье нанес удар кулаком в лицо 34-летнему местному жителю — чиновнику Костопольской городского совета. Вскоре с соответствующим заявлением обратился в отдел полиции и сам потерпевший.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

До выборов еще далеко. Знал, что будет непросто.... Опубликовано Andriy Tkachuk Вторник, 21 июля 2020 г.

Один из участников драки, Андрей Ткачук прокомментировал конфликт на странице в Facebook. Чиновник считает, что его оппоненты используют грязные технологии и жалеет, что поддался на провокацию.

В комментарии RadioTrek Ткачук также добавил, что Вирчик с товарищем, который снимал, провоцировали его, и что тот первым ударил его в лицо, разбив губу, и что именно этот момент на видео драки обрезан.

Ранее по случаю Дня города Андрей Ткачук записал видеоролик, в котором заявил, что будет баллотироваться на должность главы Костопольской объединенной общины.

После этого в городе появилось два бигборды Ткачука, которые несколько раз обливали краской и портили. В момент, когда владелец пытался снять его, и произошла драка.

Комментариев другого "бойца", Александра Вирчика, пока нет.

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане .

Также вчера в курортном селе Железный Порт Херсонской области неизвестный напал на народного депутата Андрея Одарченко и ударил его в лицо.